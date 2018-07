Dannheim. Der Wolf, der im Frühjahr bei Dannheim in Thüringen (Ilmkreis) ein Wildschaf gerissen hat, stammte aus einem Rudel im Bayerischen Wald. Das habe die DNS-Analyse einer Probe des im April gefundenen Mufflons ergeben, so das Umweltministerium am Freitag. Bei dem Wolf handele es sich um einen jungen Rüden. Jungwölfe verlassen meist mit beginnender Geschlechtsreife das Revier ihrer Eltern. Auf Wanderschaft können Wölfe am Tag bis 70 Kilometer zurücklegen. Das Ministerium vermutet, dass der Rüde den Ilmkreis bei der Suche nach einem Revier durchzogen hat. Bisher gebe es keine weiteren Nachweise des Tieres im Gebiet. dpa/nd