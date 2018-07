Am 3. Juni gab es in Ägypten erstmals Schiedsrichterinnen im Frauenfußball: Mona Atalla und Hanan Hassan wärmen sich vor dem Spiel in Kairo auf. Foto: AFP/Khaled Desouki

Dunkel schimmert der Nil im Abendlicht. In der Luft hängt das übliche Gedröhne und Gehupe der Autos, die hier in Kairo ständige Begleiter sind. In einer Bar am Flussufer ist die Happy Hour in vollem Gange. Seichte Popmusik made in America dudelt aus den Lautsprechern, auf Sesseln haben es sich Ausländer und die Besserverdienenden unter den Einheimischen bequem gemacht. Vor ihnen steht europäisches Bier, Whiskey oder Wodka. Die Frauen tragen kurz, zeigen Haut, die Männer ebenso.

Hadiya Mohieddin nippt an ihrem Gin Tonic: »An Orten wie diesem kann man sehr gut sehen, was in unserer Gesellschaft verkehrt läuft«, sagt die 46-Jährige und stellt gleich klar: »Damit meine ich nicht die leichte Kleidung oder den Alkohol«. Mohieddin hat Soziologie studiert, dann auf Medizin umgesattelt. Heute arbeitet sie als Ärztin.

»Schauen Sie, die beiden da drüben.« Sie deutet auf ein Pärchen, beide Mitte 20, er hat seinen linken Arm um sie gelegt...