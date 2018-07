Wernigerode. Wie gut Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe Zugang zu Einrichtungen im Nationalpark Harz haben, soll eine Studie klären. Eine Studentin der Hochschule Harz suche Tester wie Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte, die vier Einrichtungen in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen auf ihre Barrierefreiheit prüfen, so die Nationalparkverwaltung in Wernigerode am Freitag. Die Studie laufe bis zum 16. August. Getestet würden das Naturerlebniszentrum Hohnehof in Drei Annen Hohne, das Haus der Natur in Bad Harzburg, das Nationalparkhaus Sankt Andreasberg und das Besucherzentrum Torfhaus, sagte Mandy Gebara, die im Nationalpark für Barrierefreiheit zuständig ist. dpa/nd