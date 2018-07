Foto: Mönchengladbach. Ein Autofahrer hat das wohl »schönste Schlagloch Nordrhein-Westfalens« im letzten Moment gerettet. »Wir waren schon vor Ort und wollten es gerade verfüllen, als ein Autofahrer seinen Wagen darüber geparkt hat«, sagte eine Sprecherin der Mönchengladbacher Straßenbetriebe am Donnerstag. Eine 33-Jährige hatte die aufgeplatzte Straße in eine kleine, bunte Teichlandschaft verwandelt: Eine winzige Goldfischfigur - umgeben von Minipflanzen und schillernden Farben - verwandelte das Loch in einen idyllischen Miniaturgoldfischteich von etwa 20 Zentimetern Durchmesser. Auf Instagram machten Fotos Furore. Das »Kunstwerk« ist weiter bedroht: »Nächste Woche nehmen wir einen weiteren Anlauf, dann mit Halteverbotsschildern«, so die Sprecherin und tröstete die Künstlerin: »Diese Straße bietet gute Chancen für weitere künstlerische Aktionen.« Die 33-Jährige will weitere Schlaglöcher aufhübschen - unter dem Namen »Projekt Sommerloch«. dpa/nd Foto: dpa/Jana Bauch