Kroatiens Spieler brauchten mal eine Pause. »Ich habe ihnen gesagt, sie sollen selbst schauen, was ihnen gut tut«, gab Trainer Zlatko Dalic dem Team den kompletten Donnerstag frei. Kroatien hat im Vergleich zu Gegner Frankreich einen Tag weniger Vorbereitungszeit, zudem musste Dalic’ Mannschaft in allen drei K.o.-Spielen in die Verlängerung, zweimal sogar ins Elfmeterschießen. »Wir sind wohl das einzige Team, das hier acht Spiele gemacht haben wird.« Die drei 30-minütigen Verlängerungen ergeben zusammen tatsächlich 90 Minuten extra Fußball.