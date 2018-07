Auf die Partie um Platz drei an diesem Sonnabend hat niemand Lust - jedenfalls keiner der Fußballer. »Es fällt schwer, dieses Spiel zu spielen. Aber wir müssen es ja tun«, sagte Belgiens Torhüter Thibaut Courtois nach seiner Halbfinalniederlage. Englands Harry Maguire behielt seine »Meinung dazu lieber für mich«. Bei einer EM ist das Spiel längst abgeschafft, doch die FIFA hält daran fest. Eine weitere Partie bringt noch mal viel Geld aus TV-Lizenzverkäufen und Werbeeinnahmen. Wen kümmern da schon die Spieler? nd

Völkerball: nd-Sportredakteur Jirka Grahl hat bei der WM in Russland einige interessante Menschen getroffen

Die wichtigsten Fragen vor dem Spiel der Spiele am Sonntagnachmittag

