Zweimal ist argentinisches Recht: Nestor Pitana darf nach seinem Landsmann Horacio Elizondo im Jahr 2006 als zweiter Schiedsrichter in der WM-Geschichte nach dem Eröffnungsspiel auch das Finale leiten. Beide Endspielgegner haben Pitana bereits kennengelernt. Er pfiff den Achtelfinalerfolg der Kroaten gegen Dänemark und den Viertelfinalsieg der Franzosen gegen Uruguay. Den »Rächer« für sein Land kann der Referee nicht spielen: Kroatien (3:0 in der Vorrunde) schlug Argentinien ebenso bei dieser WM wie Frankreich (4:3 im Achtelfinale).

