Istanbul. Die Türkei hat mit Pakistan einen Vertrag über den Verkauf von 30 Kampfhubschraubern T129 ATAK aus türkischer Produktion abgeschlossen. Es sei der größte Einzelauftrag, den die türkische Verteidigungsindustrie bisher aus dem Ausland erhalten habe, so die Agentur Anadolu am Freitag. Der Deal ist das zweite große Abkommen beider Länder im Verteidigungsbereich in kurzer Zeit. Vor Tagen war mitgeteilt worden, dass Pakistan der Türkei vier Kriegsschiffe abkauft. dpa/nd