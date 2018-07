London. In Nordirland ist es die sechste Nacht in Folge zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Die Beamten seien in Derry mit Brand- und Sprengsätzen attackiert worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Polizeigewerkschaft warf den protestierenden Katholiken vor, Kinder und Jugendliche zu Stein- und Flaschenwürfen auf Polizisten anzustacheln und damit »ihre Drecksarbeit machen« zu lassen. Bei den Zusammenstößen in Nordirlands zweitgrößter Stadt waren laut Polizei am Dienstag auch Schüsse auf Polizeibeamte abgefeuert worden. Die britische Regierung verurteilte die »unerträgliche Gewalt«. Sie gehe gleichwohl nur von einer »kleinen Minderheit« aus. AFP/nd