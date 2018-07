Jaunde. Nach 36 Jahren an der Macht will sich Kameruns Präsident Paul Biya im Oktober um eine weitere Amtszeit bewerben. Der 85-Jährige erklärte am Freitag, er stehe bereit, ein noch stabileres und wohlhabenderes Kamerun aufzubauen. Biya regiert den afrikanischen Staat mit rund 23 Millionen Einwohnern seit 1982. Die Präsidentschaftswahl wird am 7. Oktober stattfinden. Im englischsprachigen Landesteil Kameruns gibt es seit Monaten gewaltsame Proteste gegen die Dominanz der frankophonen Mehrheit. dpa/nd