Berlin. Die Auszahlung der letzten Kredittranche an Griechenland von 15 Milliarden Euro verzögert sich wegen deutscher Vorbehalte. Zwar billigten die Eurofinanzminister und auch das Direktorium des Eurorettungsschirms ESM bis Freitagfrüh die letzte Finanzspritze grundsätzlich. Vor der Überweisung muss sich aber der Bundestag noch einmal damit befassen. Grund ist die Entscheidung der Regierung in Athen, die Mehrwertsteuer auf fünf Inseln der Ostägäis nicht wie angekündigt auf den im Land üblichen Satz von 24 Prozent anzuheben. Die Bundesregierung sieht das als Änderung des Gesamtpakets für die letzten Kredite, für die Athen erneut Auflagen erfüllen muss. dpa/nd

