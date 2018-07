Was soll das sein

Der Europäer mag die Globalisierung. Des Wetters zum Beispiel. Aber nicht der Schwarzkopfruderente, wenn sie mit ihrem schwarzen Kopf seinen Kontinent anrudert. Weil gleich der Ente viele invasive Arten sich in Europa ausbreiten, ohne Rücksicht auf einheimische Flora und Fauna, hat die EU-Kommission nun 37 von ihnen quasi mit einem Einreise- und Vermehrungsverbot belegt. Ob Louisianakrebs oder brasilianisches Vielblatt, Schwarzkopfruderente oder Asiatischer Knöterich - sie alle können nicht länger mit Willkommenskultur rechnen. Die Schwarzkopfruderente hat dies doppelt verdient - auch wegen der Ähnlichkeit zu einem unseligen Konzept der Altersvorsorge. Aber das geht vielleicht zu weit, denn außer dem Herrn Schwarzkopfrude gehörte dann eigentlich auch Herr Riester auf die Liste der Kommission. Das sensible Gleichgewicht in Europa bedroht nach seinem Einfall aber derzeit eher der US-Präsident. Aus der Gattung Trumphibien. uka