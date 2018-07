Zeugen hatten die Beamten gegen Mitternacht gerufen, weil in dem Kiosk nahe des Neustädter Bahnhofs rechte Musik abgespielt wurde. Die ersten Beamten wurden von Feiernden behindert, so dass sie Unterstützung anforderten. Mit der Verstärkung wurde das Lokal geräumt. Dabei gab es laut Polizei teils aktiven Widerstand und »Sieg Heil«-Rufe. Technik und Tonträger wurden sichergestellt. dpa/nd

Magdeburg. In Magdeburg hat die Polizei gegen erheblichen Widerstand eine Feier mit Dutzenden mutmaßlichen Anhängern der rechten Szene aufgelöst. Bei der mehr als fünfstündigen Aktion seien in der Nacht zum Sonntag die Personalien von 31 Anwesenden festgestellt worden, sagte ein Polizeisprecher.

