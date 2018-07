»Es wurde im Vorfeld viel geredet über die Beziehung unserer beiden Länder«, sagte Englands Nationaltrainer Gareth Southgate nach dem verlorenen Spiel um Platz drei bilanzierend über die WM in Russland. »Aber auf persönlicher Ebene hätten wir uns von den russischen Menschen nicht besser willkommen geheißen fühlen können. Es war eine tolle Erfahrung für uns und sicher auch für all unsere Fans.« Die russischen Journalisten im Saal klatschten nach Southgates Ausführungen Beifall. nd/Agenturen

In einem irre unterhaltsamen Match bezwingt die Équipe Tricolore Kroatien mit 4:2

