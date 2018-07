Russlands WM-Organisationschef Alexej Sorokin kann sich die WM 2022 in Katar mit 48 Mannschaften nur schwer vorstellen. »Für jemanden, der sich schon mitten in den Vorbereitungen befindet, ist es keine Kleinigkeit, die Zahl der Teams zu erhöhen«, sagte Sorokin: »Es bedeutet einen Dominoeffekt in vielen anderen Bereichen.« Zuvor hatte Katar Interesse gezeigt, die erste Mega-WM auszurichten. Und FIFA-Präsident Gianni Infantino ließ eine Aufstockung der Teams in vier Jahren offen. Entscheidungen dazu waren vom FIFA-Rat auf Eis gelegt worden.