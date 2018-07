Was soll das sein

Güstrow. Die Ehrenamtsstiftung des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat seit ihrer Gründung vor drei Jahren 1,4 Millionen Euro an Vereine und Initiativen ausgeschüttet. Damit wurden 1479 Projekte ermöglicht, wie Stiftungssprecherin Susann Plant sagte. Außerdem seien mehr als 4300 Engagierte in knapp 200 Weiterbildungs- und Austauschveranstaltungen fortgebildet worden und hätten sich miteinander vernetzt. Mehr als 500 Initiativen und Vereine seien juristisch und zu finanzieller Förderung beraten worden. Die Stiftungsratsvorsitzende, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), sagte, die Stiftung gelte schon heute über die Landesgrenzen hinweg als gelungenes Beispiel für eine nachhaltige Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Sie hatte am 1. Juni 2015 ihre Arbeit aufgenommen. dpa/nd