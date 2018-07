Potsdam. Die Grünen-Fraktion im Landtag kritisiert dass Fehlen einer Verordnung zum Spargelanbau unter Kunststofffolie in Naturschutzgebieten. Seit Jahren sei bekannt, dass das Artensterben mit den Folien zusammen hänge, weil sie die Erde abdeckten, sagte Benjamin Raschke, umweltpolitischer Sprecher der Fraktion, am Samstag. Bis Jahresende müssten eindeutige Richtlinien festgelegt werden. Auf eine Anfrage der Fraktion hin habe das Umweltministerium bestätigt, dass seit 2016 an dieser Vorschrift gearbeitet werde. Die lange Zeitdauer sei geradezu fahrlässig. dpa/nd