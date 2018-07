Potsdam. Brandenburgs Winzer haben 2017 weniger Wein produziert als in den Vorjahren. »2017 gab es witterungsbedingt einen leichten Rückgang der Erträge auf knapp über 1200 Hektoliter«, teilte das Agrarministerium in Potsdam mit. 2016 hätten die Winzer noch gut 1500 Hektoliter eingebracht. Laut der Fachgruppe Weinbau des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg ist der Landstrich als Weinanbauregion noch relativ unbekannt. Dabei genügten die Produkte oft höchsten Qualitätsanforderungen. dpa/nd

Sonderschau zeigt anhand von persönlichen Erinnerungsstücken, wie einst in der DDR geurlaubt wurde

