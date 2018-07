Glindow. Ein Lkw-Anhänger ist am Samstag auf der A 10 am Dreieck Werder Richtung Frankfurt (Oder) ausgebrannt. Polizeiangaben vom Sonntag zufolge hatte zuvor ein Reifen Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer hatte den Hänger, der einen Traktor geladen hatte, auf dem Standstreifen zum Stehen zu gebracht und die Zugmaschine abgekoppelt. Dort brannte er aus. Ein durch die Flammen in Brand gesetzter 100 Quadratmeter großer Böschungsstreifen wurde durch die Feuerwehr gelöscht. dpa/nd