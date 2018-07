Berlin. Die Umweltorganisation Greenpeace hat den hemmungslosen Konsum billiger Kleidung kritisiert. Die Modekonzerne hätten in den vergangenen Jahren zwar Fortschritte beim Ausstieg aus Chemikalien gemacht, sagte Geschäftsführerin Sweelin Heuss der »Welt«. Jetzt müsse es aber auch Einschränkungen beim Konsum geben. »Die enorme Materialschlacht beim stetigen Kauf neuer Textilien kann niemals nachhaltig sein«, sagte sie. AFP/nd

