Der NSU-Prozess war einer der größten, wichtigsten und langwierigsten Strafprozesse in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Verhandelt wurde fünf Jahre lang die Beteiligung bzw. Beihilfe der Angeklagten bei zehn rassistisch motivierten Morden und weiteren Gewalttaten und Verbrechen. Die beiden mutmaßlichen Haupttäter des so genannten Nationalsozialistischen Untergrunds hatten sich im Herbst 2011 wahrscheinlich selbst getötet.

Beteiligt an dem Prozess in München waren neben den Anklagevertretern der Bundesanwaltschaft mehr als 70 Angehörige der Mordopfer sowie Geschädigte der Sprengstoffanschläge. Sie schlossen sich als Nebenkläger der Anklage der Bundesanwaltschaft an und wurden von etwa 50 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten vertreten. Einige dieser Anwälte gaben nach dem Urteil am 11. Juli die hier dokumentierte Erklärung ab.

Weitere Informationen: www.nsu-nebenklage.de