Bonn. Bei der Deutschen Post gibt es Streit darüber, wer am Vorruhestandsprogramm für Beamte teilnehmen darf. Die Gewerkschaft DPVKOM kritisiert, dass Postboten nicht ab 55 Jahren in den Ruhestand gehen dürfen. »Den Zustellern soll kein solches Angebot gemacht werden«, sagte DPVKOM-Chefin Christina Dahlhaus der »Welt am Sonntag«. Dabei müssten sie »die schwerste körperliche Arbeit bei der Post machen«. Ein Post-Sprecher wollte sich nicht äußern.

Die Post hatte im Juni angesichts eines Gewinneinbruchs im Brief- und Paketgeschäft ein Kostensenkungsprogramm angekündigt. Der Konzern will rund 400 Millionen Euro bereitstellen, damit verbeamtete Mitarbeiter vorzeitig in den Ruhestand gehen. Wie viele Stellen abgebaut werden, sei nicht abzusehen, hatte Post-Chef Frank Appel gesagt. Neben rund 130 000 Tarifbeschäftigten hat die Post noch rund 30 000 beamtete Mitarbeiter. dpa/nd