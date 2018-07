Havanna: Ein Taxi mit einer Privatlizenz fährt in der kubanischen Hauptstadt. Foto: dpa/AP/Desmond Boylan

Darauf hat Kubas Privatsektor lange gewartet: auf die Wiederzulassung der Lizenzvergabe. Bald ist es soweit. Für Gewerbetreibende, Zimmervermietungen sowie Bars und Restaurants gibt es ab Dezember wieder die Möglichkeit, Lizenzen zu beantragen. Zudem treten eine Reihe neuer Regularien in Kraft. So werden zahlreiche der bisher erlaubten Tätigkeiten - in der Regel einfache Dienstleistungen und Handwerksberufe - in neuen Kategorien zusammengefasst. Statt bisher 201 Berufsfeldern wird es künftig nur noch 123 geben.

Neu sind die Lizenzen für den Betrieb von Bars, die es in der Realität bereits seit Jahren gibt, die aber bisher als Restaurants firmierten. Andere Geschäftsmodelle, wie Immobilienagenturen, Sprachschulen, Kunstschulen oder Fitnessstudios, werden dagegen eingeschränkt. Die Eigentümer dieser Unternehmungen dürfen keine Arbeitskräfte einstellen und die Tätigkeiten nur noch persönlich ausüben.

Für die Erteilung von Lizenz...