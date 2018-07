Mogadischu. Bei einem Angriff der sunnitischen Terrorgruppe Al-Shabaab auf den Präsidentenpalast in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind vier Milizkämpfer und ein Regierungssoldat getötet worden. Die Terroristen hatten am Samstag zwei Autobomben nahe dem Regierungssitz gezündet und danach auf den Palast geschossen, wie ein Sicherheitsbeamter sagte. Bei dem Vorfall seien zudem mindestens sieben Zivilisten verletzt worden, so die Polizei. Auch fünf Sicherheitskräfte wurden demnach verletzt. dpa/nd