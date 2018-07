Berlin. In mehreren Städten haben am Wochenende Tausende Menschen für sichere Fluchtwege, die Entkriminalisierung der Seenotrettung und die menschenwürdige Aufnahme von Geflüchteten demonstriert. Im Rahmen der bundesweiten Aktion »Seebrücke« gingen Protestierende unter anderem in Freiburg, Dresden, Freiberg, Detmold, Mainz, Neustadt, Offenbach, Hamburg, Greifswald, Tübingen und Essen auf die Straße. Auch für die kommenden Tage sind weitere Aktionen geplant. Bei der Rettungsorganisation »Mission Lifeline« sorgt die wachsende Bewegung für vorsichtigen Optimismus. Auf Twitter hieß es seitens der Helfer am Sonntag: »So langsam verändert sich was!« nd