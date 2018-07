Der Humanistische Verband berät ältere Menschen in Neukölln

Berlin. Die Verhinderung von Altersarmut und gleiche Bildungschancen für alle Kinder sind für die Deutschen laut einer Emnid-Umfrage derzeit die wichtigsten politischen Themen. Auch eine bessere Kranken- und Pflegeversicherung und bezahlbarer Wohnraum zählen für die Befragten zu den Topthemen. Das Meinungsforschungsinstitut Emnid befragte im Auftrag von »Bild am Sonntag« 1009 repräsentativ ausgewählte Personen. Dabei nannten 79 Prozent der Befragten aus einer Liste mit 20 Themen die Verhinderung von Altersarmut als besonders wichtig. Gleiche Bildungschancen für alle Kinder zu schaffen folgte mit 76 Prozent auf Platz zwei. Die Kranken- und Pflegeversicherung zu verbessern, nannten 74 Prozent (Platz drei). Auf Platz vier folgte mit 69 Prozent, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Der Kampf gegen Kriminalität landete mit 68 Prozent auf Platz fünf. Die Zuwanderung zu begrenzen fanden insgesamt 38 Prozent besonders wichtig (Platz 13). epd/nd Kommentar Seite 4

