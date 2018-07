Zwei Monate nach seinem 90. Geburtstag hat der Komponist Burt Bacharach am Samstag erstmals in Deutschland ein Konzert gegeben. Mit Anekdoten, in Sakko und Sneakers führte der sogenannte King of Easy Listening durch den Abend im Admiralspalast.

Er sei erst ein einziges Mal in Berlin gewesen, sagte Bacharach zu Beginn des Konzerts - 1960 als Begleiter von Marlene Dietrich. Heute sehe nichts mehr so aus, wie er es von damals in Erinnerung habe. Etwa 1500 Fans waren gekommen. Begleitet von einer Band, in der bei einigen Liedern auch sein Sohn Oliver am Keyboard saß, und zwei Sängerinnen sowie einem Sänger spielte Bacharach - meist am Flügel sitzend - Dutzende Lieder, zum Teil in Medleys.

Burt Bacharach gilt als einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Der Oscar-Preisträger schrieb viele Songs, die berühmt wurden durch Interpreten wie Dionne Warwick, Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tony Bennett und Frank Sinatra. Zu seinen bekanntesten Liedern gehören »Raindrops Keep Falling On My Head«, »The Look Of Love«, »Walk On By«, »Alfie«, »Close To You«, »I Say A Little Prayer«, »I’ll Never Fall In Love Again«, »What's New Pussycat?« und »That’s What Friends Are For«. Die bekanntesten Nummern entstanden in den 60er Jahren, meist in Zusammenarbeit mit dem 2012 gestorbenen Texter Hal David. dpa/nd