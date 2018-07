Mutmaßlicher Rassismus

Angriff auf Afghanen in Halle

Lesedauer: 1 Min.

Halle. Zwei junge Afghanen sind in Halle bei einem vermutlich rassistischen Angriff verletzt worden. Die beiden 17 und 18 Jahre alten Männer hatten sich in der Nähe einer Straßenbahnhaltestelle aufgehalten, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Ein Mann habe am Sonntagabend mit seinem Auto angehalten, sei ausgestiegen und habe mit einer Eisenstange auf die beiden jungen Männer eingeschlagen. Außerdem habe er sie rassistisch beleidigt. Dann sei er wieder in den Wagen gestiegen und weg gefahren. Die Opfer erlitten mehrere Blutergüsse und wurden ambulant ärztlich versorgt. dpa/nd