Sassnitz. Knapp eineinhalb Jahre nach dem Baustart des landesweit ersten Vorhabens für schnelles Internet auf dem Dorf ist am Montag auf der Insel Rügen in Mecklenburg-Vorpommern ein erstes Stück Hochgeschwindigkeitsnetz in Betrieb genommen worden. Es versorge rund 110 Haushalte in den Sassnitzer Ortsteilen Alt Mukran, Neu Mukran, Wostevitz und Dubnitz, wie das Infrastrukturministerium in Schwerin mitteilte. Aktuell wird nach den Worten von Minister Christian Pegel (SPD) landesweit in 15 Projektgebieten am schnellen Internet gebaut. »Nach den zeitintensiven Antrags- und Ausschreibungsverfahren kommt der Breitbandausbau in Mecklenburg-Vorpommern jetzt auf Touren«, sagte Pegel. Für 78 Projektgebiete laufen allerdings erst die Vorbereitungen. An diesem schleppenden Gang gibt es Kritik aus Wirtschaft und Opposition. dpa/nd