Mit der Neuinszenierung der Richard-Wagner-Oper »Lohengrin« beginnen in diesem Jahr die Bayreuther Festspiele. Am 25. Juli werden auch wieder zahlreiche Prominente am Grünen Hügel erwartet - angeführt wird die Riege von Bundeskanzlerin Angela Merkel, wie die Stadt Bayreuth mitteilte. Dazu haben sich zahlreiche Kabinettsmitglieder angekündigt, ebenso wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Die Neuauflage des »Lohengrin« inszeniert der israelisch-amerikanische Regisseur Yuval Sharon, die musikalische Leitung hat Christian Thielemann inne - er macht damit sein Bayreuth-Programm komplett. Besonders in den Blick dürften Bühnenbild und Kostüme rücken, niemand Geringeres als das bekannte Künstlerpaar Neo Rauch und Rosa Loy haben sie gestaltet.

Aufregung gab es um die Besetzung der Titelpartie: Nachdem Ende Juni Roberto Alagna abgesagt hatte, weil er sich dem Text nicht gewachsen sah, sprang Piotr Beczała ein. Die Partie der Elsa singt Anja Harteros. Nach langen Jahren Pause kehrt der frühere Bayreuth-Star Waltraud Meier als Ortrud zurück. dpa/nd