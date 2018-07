Auch andere Museen wenden sich an junge Besucher. Das Berliner Bode-Museum wird bis Ende 2020 zum Experimentierfeld. Schüler und Lehrer aus neun Partnerschulden entwickeln und probieren mit Museumsleuten neue Vermittlungsansätze. dpa/nd

Museen sind meist für Erwachsene gemacht - doch es geht auch anders: Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen fragt im Rahmen eines Museumsprojekts ausdrücklich Kinder nach ihrer Meinung. Ein halbes Jahr lang war eine vierte Klasse aus Düsseldorf regelmäßig im Haus. Im nächsten Schuljahr kommt eine weitere Klasse in die Landesgalerie.

