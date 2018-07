Was soll das sein

Wiesbaden. Im zweiten Quartal dieses Jahres sind deutlich mehr Zigaretten und andere Tabakwaren versteuert worden als ein Jahr zuvor. Die Hersteller meldeten knapp 20,5 Milliarden Zigaretten, 759 Millionen Zigarren und Zigarillos sowie mehr als 7400 Tonnen Pfeifen- und Zigarettentabak an, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete. Bei den Zigaretten bedeutete das einen Anstieg der Stückzahl um sieben Prozent zum Vorjahreszeitraum. Der Wert der versteuerten Tabakwaren stieg um elf Prozent auf knapp 7,3 Milliarden Euro. Davon gingen 3,9 Milliarden Euro und damit mehr als die Hälfte an den Fiskus. dpa/nd