Brüssel. Nach Ansicht der EU-Kommission verstößt die Internetplattform Airbnb mit teils unklaren Preisangaben und unzulässigen Geschäftsbedingungen gegen EU-Recht. Das Unternehmen habe bis Ende August Zeit für Korrekturen, erklärte die Brüsseler Behörde am Montag gemeinsam mit europäischen Verbraucherschutzbehörden. Reiche die Antwort nicht aus, könnte die Kommission einschreiten, hieß es weiter. Konkret stoßen sich Kommission und Verbraucherbehörden daran, dass bei Airbnb-Angeboten nicht immer der Gesamtpreis einschließlich Servicegebühren erkennbar sei. Außerdem müsse die Plattform klar ersichtlich darstellen, ob es sich um einen privaten oder professionellen Anbieter handele - für beide Kategorien seien jeweils unterschiedliche Verbraucherregeln gültig. dpa/nd

