Addis Abeba. Mehr als 20 Jahre nach Abbruch der diplomatischen Beziehungen hat Eritrea seine Botschaft im Nachbarland Äthiopien wiedereröffnet. Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed überreichte Eritreas Präsident Issaias Afwerki bei einer Zeremonie am Montag symbolisch den Schlüssel für das Botschaftsgebäude im Zentrum der Hauptstadt Addis Abeba. Afwerki zog dort die eritreische Flagge auf. Mit der Eröffnung der Botschaft machten die beiden ehemaligen Kriegsgegner einen weiteren Schritt zur Aussöhnung. AFP/nd

Auseinandersetzungen in Masaya fordern mindestens zehn Tote

Merkels Visite in Paderborner Pflegeeinrichtung wurde sekundiert von Debatte über schlechte Bezahlung

