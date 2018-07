Donald Trump will Europa spalten, glaubt Alexander Isele

Luftfahrtmesse eröffnet: Strategische Geschäftsabschlüsse sind schwierig, solange in London Chaos herrscht

London. Eine Woche nach seinem Rücktritt ist der bisherige britische Außenminister Boris Johnson zu seinem Job als Leitartikler der Londoner Zeitung »Daily Telegraph« zurückgekehrt. »Er ist zurück«, tönte das Blatt am Montag auf seiner Titelseite. Der Brexit-Hardliner und Journalist hatte nach seiner Ernennung zum Minister im Juli 2016 seine wöchentliche Kolumne in dem Blatt eingestellt. AFP/nd

Auseinandersetzungen in Masaya fordern mindestens zehn Tote

Merkels Visite in Paderborner Pflegeeinrichtung wurde sekundiert von Debatte über schlechte Bezahlung

