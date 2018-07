Bamako. Mutmaßliche Dschihadisten haben in Mali mindestens zwölf Zivilisten getötet. Ein Beamter des Gouverneursbüros von Menaka, der größten Stadt in dem Gebiet im Nordosten nahe der Grenze zu Niger, sagte gegenüber AFP am Sonntag, bewaffnete Männer auf Motorrädern hätten auf einem Markt im Ort Injagalane in die Menge geschossen. Dabei wurden 14 Menschen getötet. Zwei von Tuareg-Rebellen dominierte bewaffnete Gruppen sprachen von zwölf getöteten Zivilisten.

In der Region nahe der Grenze zu Niger gibt es häufig Kämpfe zwischen Extremisten, die sich zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat bekennen, auf der einen Seite und rivalisierenden Gruppen wie Gatia auf der anderen Seite. In den vergangenen Monaten wurden dabei mehr als hundert Menschen getötet, darunter viele Zivilisten. AFP/nd