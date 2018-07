Aktuell gibt es in Berlin knapp 100 Moscheen und islamische Gebetsräume. Das sind etwa 20 mehr als noch vor zwölf Jahren, wie aus einer am Montag in der Hauptstadt veröffentlichten Studie des Senats über »Islamisches Gemeindeleben in Berlin« hervorgeht. Davon sind sieben richtige Moscheebauten und 91 zu Gebetsräumen umfunktionierte Gebäude und Räumlichkeiten. Seit der Vorgängerstudie aus dem Jahr 2006 wurden drei neue Moscheebauten in der Hauptstadt eingeweiht, drei weitere sind in Planung. epd/nd