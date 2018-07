Neuzelle. Bei der Attacke auf einen Geldautomaten in der Nacht zu Montag in Neuzelle (Oder-Spree) sind die Täter offenbar leer ausgegangen. Wie die Polizei mitteilte, sei kein Geld erbeutet worden. Anwohner hätten die Beamten alarmiert, weil sie Geräusche gehört hatten. Das Bedienfeld des Geldautomaten befindet sich an der Außenfassade einer Bank. Dort hätten die Unbekannten auch ihren Raubversuch gestartet. Der Geldautomat sei beschädigt worden, wobei zunächst unklar blieb, ob bei der Tat eine Sprengung versucht wurde. dpa/nd