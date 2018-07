Plessa. Ein Vogel hat offenbar einen Flächenbrand ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, könnte nach Einschätzung von Experte ein Vogel in Kontakt des Tieres mit einer Oberleitung geraten sein und dabei einem Funkenschlag hervorgerufen. In der Folge seien am Sonntagabend etwa 300 Quadratmeter Ödland bei Plessa (Elbe-Elster) westlich von Cottbus in Brand geraten und abgebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Menschen wurden nicht verletzt. Der Vogel hingegen starb, wie es hieß, beim Vorfall. dpa/nd