Foto: Klitten. Ein Kitesurfer springt bei sonnigem Wetter auf dem Bärwalder See im Norden Sachsens in die Luft. Beim Kitesurfen steht der Sportler auf einem Board, ähnlich einem kleinen Surfbrett, und wird von einem Lenkdrachen gezogen. Das Zusammenspiel von Wellen und aufwärts gerichtetem Zug des Drachen erlaubt dabei allerlei Akrobatik. Der Bärwalder See geht übrigens auf ein Tagebaurestloch zurück und ist mit einer Fläche von 13 Quadratkilometern der größte See Sachsens. Im Hintergrund ist das Kraftwerk Boxberg zu sehen. dpa/nd Foto: dpa/Monika Skolimowska