Der Käufer kann versuchen, in einem neuen Verfahren eine Minderung des Kaufpreises zu erreichen. Nach dem BGH-Urteil geht er zunächst leer aus. dpa/nd

Im Streitfall ging es um ein fast 100 000 Euro teures Auto, das mit Kurzschlüssen und Elektronikfehlern sowie weiteren Problemen mit der Gangschaltung mehrfach in die Werkstatt musste. Der Käufer hatte nun eine Minderung des Kaufpreises von 20 Prozent geltend gemacht, dann aber seine Klage geändert und den großen Schadenersatz gefordert, der die Rückabwicklung des Vertrages umfasst. Dabei ging es um eine Schadensumme von 80 000 Euro.

Der Käufer tätige mit der Preisminderung ein einseitiges Rechtsgeschäft, an das er gebunden sei, urteilte der Bundesgerichtshof am 9. Mai 2018 (Az. VIII ZR 26/17). Grundlage hierfür sind die §§ 437 und 441 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), die die Rechte der Käufer bei Mängeln regeln.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!