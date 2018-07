In Frankreich wird das Tempolimit auf Landstraßen abgesenkt und werden Vergehen strenger geahndet

»Frankreich geht mit gutem Vorbild voran, wenn es um die Sicherheit im Straßenverkehr geht. Auch in Deutschland kommen mehr als die Hälfte aller Verkehrstoten auf Landstraßen ums Leben. Nicht zuletzt aufgrund riskanter Überholmanöver langsamerer Fahrzeuge wie etwa Lkw oder Wohnmobilen. Eine Senkung des Tempolimits könnte auch hierzulande zu weniger Unfällen und einer entspannteren Fahrweise aller Verkehrsteilnehmer führen«, erklärt Chris Möller, Geschäftsführer von Campanda, der weltweit größten Online-Plattform zum Mieten und Vermieten von Wohnmobilen und Campern. nd

Frankreich hat Anfang des Jahres, trotz großer Kritik, beschlossen, das Tempolimit auf Landstraßen von 90 auf 80 km/h zu senken, um die Zahl der Verkehrstoten zu minimieren. Am 1. Juli 2018 trat diese Änderung nun offiziell in Kraft und wird damit auch für deutsche Urlauber relevant.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!