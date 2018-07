Was soll das sein

Auf der Eigentümerversammlung einer Wohnungseigentumsanlage wurde mit Mehrheit beschlossen, die Hausordnung zu ändern: Von nun an sollten die Bewohner ihre Fahrräder nur noch im gemeinschaftlichen Fahrradraum, auf dem eigenen Tiefgaragen-Stellplatz oder im eigenen Keller abstellen dürfen. Ausdrücklich verboten wurde der Transport durch das Treppenhaus in die Wohnungen.

Ein Miteigentümer meinte, das Verbot diskriminiere die Fahrradbesitzer und greife unverhältnismäßig in sein Eigentumsrecht ein. Dem widersprach das Landgericht München I (Az. 36 S 3100/17 WEG).

Wenn es um den Umgang mit Gemeinschaftseigentum gehe, stehe der Eigentümergemeinschaft ein Ermessensspielraum zu. Der sei hier nicht überschritten worden. Es zähle nicht zu den Kernelementen des Eigentums an einer Wohnung, dort Fahrräder einzustellen.

Fahrradbesitzer würde auch nicht unzulässig diskriminiert. Er müsse es hinnehmen, dass Kinderwagen, Rollstühle, Rollatoren - anders als Räder - durchs Treppenhaus in die Wohnungen transportiert werden dürften. Diese würden von einigen Hausbewohnern gebraucht, um überhaupt die Wohnung zu erreichen. Und: Wer auf einen Rollstuhl angewiesen sei, der benötige dieses Hilfsmittel auch in der Wohnung. Die Ungleichbehandlung sei also sachlich durchaus begründet. OnlineUrteile.de