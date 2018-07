Die Eigentümer solcher Immobilien müssen daher unbedingt einen neuen Energieausweis beantragen, wenn sie in Zukunft vermieten, verkaufen oder verpachten möchten. Dazu können sie sich an einen qualifizierten Energieberater wenden.

Bereits seit Juli 2008 müssen Eigentümer interessierten Käufern und neuen Mietern den Energieausweis der Immobilie vorlegen. Doch Hausbesitzer aufgepasst: Energieausweise, die im Jahr 2008 für bis zum Jahr 1966 errichtete Wohngebäude ausgegeben wurden, verlieren in diesem Jahr nach zehn Jahren ihre Gültigkeit.

Energiesparendes Bauen ist in Deutschland längst Standard. Die Energieeinsparverordnung (EnEV) legt dazu energetische Mindestanforderungen an das Gebäude fest, vor allem hinsichtlich der Wärmedämmung sowie der Heizungs­ und Klimatechnik.

