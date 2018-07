Neben einem Berliner Mietshaus wurde 2015 ein eingeschossiges Gebäude abgerissen. Hier sollte eine Wohnanlage mit 78 Einheiten entstehen, auf einer Nachbarfreifläche 250 Wohneinheiten. Wegen des Lärms kürzte ein Mieter die Miete.

Der Hauseigentümer erklärte, in Berlin sei auf Freiflächen immer mit Bautätigkeit zu rechnen. Darauf habe er keinen Einfluss. Er müsse die Unannehmlichkeiten ebenso entschädigungslos.

Auch das Amtsgericht Berlin-Köpenick (Az. 7 C 391/16) hielt die Mietminderung in diesem Fall für unzulässig. Anders wäre es, wenn die Beteiligten im Mietvertrag vereinbart hätten, dass der bei Vertragsschluss bestehende »Immissionsstandard« (d. h. der Lärmpegel) fortdauern sollte. Dann wäre der Baulärm als Mietmangel anzusehen. Eine sogenannte Beschaffenheitsvereinbarung in Bezug auf Lärmgrenzen sei hier aber nicht getroffen worden.

Ohne so eine Vereinbarung übernehme der Vermieter keine Gewähr dafür, dass das Wohnumfeld so bleibe wie zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. In der Regel stelle es keinen Mietmangel dar, wenn sich während der Mietzeit durch eine Baustelle der Lärmpegel erhöhe - in Berlin müssten jedenfalls auch Vermieter diese Situation als ortsüblich dulden. Das Mietshaus befinde sich in einer Lage, in der man jederzeit mit einer nachteiligen Änderung des Wohnumfelds rechnen musste, so das Gericht. OnlineUrteile.de