Seit 2013 sind alle Zivilgerichte verpflichtet, ein Mediationsverfahren anzubieten. Dabei geht es darum, eine einvernehmliche Lösung für den Streit zu finden, ohne die richterliche Entscheidung abzuwarten. Als Pilotprojekt, mit dem nicht zuletzt die Gerichte entlastet werden sollen, gibt es diese Möglichkeit seit 2006.

Insgesamt werden in Berlin pro Jahr rund 700 solcher Güterichterverfahren durchgeführt, davon bis zu 550 beim Landgericht. Das Verfahren funktioniert wie eine klassische Mediation: Beide Parteien und ihre Anwälte setzen sich an einen Tisch und werden von einem der 50 speziell geschulten Güterichter dabei unterstützt, einen Kompromiss zu finden.

Die Richter nehmen dabei keine rechtliche Bewertung des Falls vor und machen auch selber keine Vorschläge. Ein solcher Versuch lohne sich auf jeden Fall und führe in der Praxis oft zu guten Ergebnissen, sagt die Richterin Anne-Ruth Moltmann-Willisch von der Koordinierungsstelle für gerichtliche Mediation. »Gerade bei Mietsachen werden häufig Lösungen gefunden, die ein Richter als Vergleich gar nicht vorschlagen könnte.«

Doch warum sollte man sich auf einen solchen Deal einlassen, statt die Streitigkeit durchzufechten, zumal wenn man sich »im Recht« fühlt? »Weil der Gang durch zwei Instanzen Zeit und Nerven kostet und für nicht rechtschutzversicherte Mieter mit Kostenrisiken verbunden ist«, sagt Moltmann-Willisch.

Eine hundertprozentige Prozesssicherheit gibt es nie. Selbst bei vermeintlich eindeutigen Sachverhalten gibt es immer ein Prozessrisiko. Viele wollen nicht jahrelang mit dieser Ungewissheit leben. Außerdem müsse man den Lösungsvorschlag nicht annehmen. »Man kann dann immer noch abbrechen und sagen, man überlässt die Entscheidung dem Gericht.«

In 30 bis 35 Prozent der Fälle endet das Mediationsverfahren ohne Erfolg. Aber auch dann erleichtere es fast immer den Fortgang des Verfahrens, so die Erfahrung von Moltmann-Willisch. »Es ist praktisch nie so, dass die Beteiligten aus einem solchen Verfahren zerstrittener herausgehen als sie zuvor sind.«

Die Teilnahme am Verfahren ist freiwillig. Manche Anwälte halten nicht viel davon, auch bei den Mietern herrscht oft Unverständnis und Skepsis. »Doch wenn der Rechtsanwalt gute Erfahrungen mit Mediation gemacht hat oder auch sieht, dass allein eine rechtliche Bewertung des Konfliktes nicht zur Lösung führt, wird er seinen Mandanten überzeugen können«, so Moltmann-Willisch.

Das Mediationsverfahren ist nicht zu verwechseln mit der »normalen« Güteverhandlung, die jeder Verhandlung vorgeschaltet ist. Im Unterschied zur Mediation wird diese von dem mit dem Rechtsstreit befassten Richter durchgeführt. Dieser lässt zudem eine eigene rechtliche Einschätzung des Rechtsstreits einfließen.

Den Begriff »Güterichter«, wie sich die richterlichen Mediatoren seit 2013 nennen sollen, hält Moltmann-Willisch für irreführend. »Es klingt zu sehr nach ›soft skill‹ und Friedensrichter, dabei ist es ein gut strukturiertes Verfahren.« bl/nd