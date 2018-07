Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe verweist darauf, dass ein »psychosoziales Coaching«, bei dem Hartz-IV-Bezieher bereits in den Jobcentern beraten und psychiatrisch untersucht werden, Abhilfe schaffen könnte. Agenturen/nd

In Deutschland sind Hunderttausende Menschen langzeitarbeitslos. Oft fehlt es ihnen nicht nur an passenden Qualifikationen, die Betroffenen sind häufig auch krank. Nach Angaben der Stiftung Deutsche Depressionshilfe sind psychische Erkrankungen bei Langzeitarbeitslosen das größte Vermittlungshemmnis. Nach einer Studie haben zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen psychische Probleme. Das ist das größte Hemmnis bei der Arbeitsvermittlung.

Berufstätige vermissen an ihrem Arbeitsplatz Rückzugsorte oder Möglichkeiten zum Austausch mit Kollegen. Das hat das Marktforschungsinstitut Appinio bei einer im Mai durchgeführten Umfrage herausgefunden. 29 Prozent der 1000 Befragten sind demnach mit ihrer aktuellen Arbeitsumgebung nicht glücklich. Knapp die Hälfte (47 Prozent) ist zwar zufrieden, hat aber Verbesserungsvorschläge. Besonders wichtig wären den Befragten dabei Räume oder Gelegenheiten für konzentriertes Arbeiten: 45 Prozent der Teilnehmer wünschen sich das. 40 Prozent hätten gern eine Terrasse oder einen Garten, um die Arbeit auf Wunsch nach draußen verlegen zu können. Mehr als jeder Dritte (36 Prozent) träumt von eigenen Flächen.

Im Job kann es immer wieder Phasen geben, in denen nur wenig Arbeit ansteht. Auch dann dürfen Arbeitnehmer aber nicht gleich auf lange Shoppingtouren im Netz gehen. Das gilt selbst dann, wenn gelegentliches privates Surfen sonst erlaubt oder wenigstens geduldet ist. Wer es damit übertreibt, muss unabhängig vom Arbeitspensum mit einer Abmahnung rechnen.

Konkret entspricht die erste Anhebungsstufe auf 9,19 Euro genau dem Betrag, der sich rechnerisch aus dem Tariflohnindex des Statistischen Bundesamts für 2016 und 2017 ergibt. In die zweite Anhebungsstufe auf 9,35 Euro flossen die Tarifabschlüsse aus dem ersten Halbjahr 2018 ein - vor allem in der Bau-, Metall- und Elektroindustrie sowie im Öffentlichen Dienst. Die Erhöhung auf 9,35 Euro soll aber wieder herausgerechnet werden, wenn 2020 über die nächste Anhebung zum 1. Januar 2021 entschieden wird. Ausgangsbasis soll dann ein Niveau von 9,29 Euro sein.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!