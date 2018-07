Bündnis »Aktion Arbeitsunrecht« plant Proteste gegen Konzernpolitik in 15 Städten / ver.di ruft zu Streiks auf

Die Klage des Feuerwehrmannes hatte sich auf den Zeitraum von 2010 bis 2015 bezogen. Dabei wurden alle Stunden geltend gemacht, die über die wöchentliche Arbeitszeit von 48 Stunden hinausgegangen waren. Nach Angaben des Klägers sei er während der Rufbereitschaft in seiner Freizeit dermaßen eingeschränkt gewesen, dass es ihm unmöglich gewesen sei, sich frei zu bewegen und private Interessen zu verfolgen. Das sahen die Richter jedoch anders. dpa/nd

Das hat das Verwaltungsgericht Münster am 25. Juni 2018 (Az. 4 K 2062/15) entschieden. Der Beamte hatte die Stadt Rheine auf Gewährung von rund 5600 Stunden Freizeitausgleich oder Zahlung von circa 100 000 Euro verklagt. Dabei berief er sich auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs von Anfang 2018. Danach kann auch eine Rufbereitschaft als Arbeitszeit gelten, wenn Arbeitnehmer innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung stehen müssen und dadurch in ihrer Freizeit komplett eingeschränkt sind.

Der Fall: Die Frau arbeitete bei einer Zeitarbeitsfirma als Kassiererin in Teilzeit. Als der Kunde des Unternehmens, ein Einzelhandelsunternehmen, die Frau vorübergehend nicht mehr einsetzen wollte, kündigte ihr die Zeitarbeitsfirma betriebsbedingt aufgrund fehlender Beschäftigungsmöglichkeit. Sie stellte ihr allerdings in Aussicht, sie zum 2. April 2018 erneut einzustellen.

