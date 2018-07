Margarethe K. hat inzwischen eine Beratungsstelle gefunden, die sie und ihren Mann genau über ihre Ansprüche aufgeklärt hat. Nun will sie versuchen, das Pflegegeld, das ihr in den vergangenen zwei Jahren entgangen ist, nachträglich noch zu beantragen. epd/nd

Die Lücke in der Versorgung mit Pflegestützpunkten wird zwar teilweise von Beratungsstellen der Kommunen oder der Wohlfahrtsverbände geschlossen. Doch Raquel Reng sieht das kritisch: »Bei den Wohlfahrtsverbänden könnte es einen Interessenskonflikt geben, weil sie oft zugleich auch Anbieter von Pflegedienstleistungen sind.«

Während Rheinland-Pfalz flächendeckend mit Pflegestützpunkten versorgt ist, verfügt Thüringen nur über einen einzigen. In Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es gar keine Pflegestützpunkte. Das Netz müsste dringend besser ausgebaut werden, fordert der AWO-Bundesverband. Die Beantragung von Leistungen sei oft so kompliziert, dass es kaum ohne kompetenten Rat zu schaffen sei.

Dabei sollte eine gute Beratung bundesweit durch Pflegestützpunkte sichergestellt werden. Doch weil nicht alle Bundesländer in gleichem Maße mitziehen, ist die Versorgung mit den Beratungsstellen regional sehr unterschiedlich.

Diesen Eindruck bestätigt auch eine Umfrage des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP), wonach 70 Prozent der Pflegebedürftigen den ihnen zustehenden monatlichen Entlastungsbetrag von 125 Euro nicht abrufen. Dieses Geld können zu Hause versorgte Pflegebedürftige zusätzlich zu den Pflegesachleistungen bekommen, um sich zum Beispiel Hilfe im Haushalt oder Begleitung im Alltag zu finanzieren.

Das sei kein Einzelfall, so Raquel Reng, Beraterin bei der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD). Dass Pflegesachleistung und Pflegegeld auch kombiniert werden könnten, wüssten viele Betroffene nicht.

