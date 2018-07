Unter www.gkv-spitzenverband.de können gesetzlich Versicherte das Hilfsmittelverzeichnis einsehen. Bei privat Versicherten ist es Bestandteil ihres Vertrages zur Pflegepflichtversicherung. Nur für technische Hilfsmittel, die in diesen Verzeichnissen aufgelistet sind, übernimmt die Pflegeversicherung die Kosten.

»Dabei ist zu beachten, dass nur Angebote von nach Landesrecht anerkannten Diensten durch die Pflegekasse bezahlt werden«, so Claudia Calero weiter. Welche Dienste in Frage kommen, erfährt man von seiner Pflegeberatung.

